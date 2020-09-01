Араик Арутюнян поздравил учеников и студентов с Днем знаний

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян поздравил учеников, студентов, учителей и преподавателей с 1 сентября, с Днем знаний. Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Нам нелегко дался прошлый учебный год. Неожиданные вызовы, обусловленные эпидемией COVID-19, привели к новым проблемам, требующим новых и срочных решений. Пожалуй, именно поэтому сегодня во дворах школ нет шума и активности детей, однако эпидемия не может лишить нас твердости обеспечить право на образование, и наши ученики отметят символическое “1 сентября” через 14 дней”, - отметил министр НОКС. Он также поблагодарил всех, особенно учителей, за силы и энергию, затраченную за прошедшие полгода, за работу в чрезвычайных условиях и успешное подведение итогов учебного года. “Нас ожидает трудный путь. Мы должны суметь обеспечить непрерывность учебного процесса, добросовестно проводить уроки, быстро ориентироваться в условиях изменений. Желаю, чтобы новый учебный год стал удачным началом победы и возвращения к нормальной деятельности”, - написал Арутюнян.

Обращаясь к ученикам, он отметил, что ученики - их союзники и оплот. Он призвал учеников быть ответственными, исполнять все санитарно-гигиенические требования, своим поведением помогать как учителям, так и старшим членам их семей, чтобы по возможности скорее преодолеть этот вызов, постигший государство, победить в этой борьбе. “Призываю вас в эти дни заботиться не только о себе, но и о своих одноклассниках и учителях, удвоить усилия по преодолению трудностей, эффективному решению проблем во имя завтрашнего дня Армении, во имя благоденствия и безопасной жизни каждого из нас”, - написал Арутюнян.

1 сентября учебный процесс начался только для студентов первого курса бакалавриата, а для всех остальных студентов занятия начнутся с 15 сентября. Школы также откроются 15 сентября, первоклассники пойдут в школу 14 сентября.