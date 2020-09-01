В Арцахе подтвержден 1 случай COVID-19

По состоянию на 1 сентября в Арцахе подтвержден 1 новый случай COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах. Зараженный из Степанакерта. Проводятся соответствующие работы по выявлению очага инфекции и выяснению круга контактов пациента. Выздоровели 3 пациента.

По сей день, COVID-19 подтвержден у 288 человек, 265 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 21 пациентов, в изоляции находятся 49 человек. Врачи оценивают состояние одного пациента как тяжелое, двух пациентов как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 221 пробы. Всего проведено 10 535 тестов.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Были два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Лилит Демурян