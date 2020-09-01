На несколько часов будет прекращено газоснабжение некоторых кварталов городов Иджеван и Капан
11:16, 1 Сентябрь, 2020
ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 2-го сентября с 09:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей улицы Блбулян, общественных объектов различного назначения, АГЗС “Инамур”, “Арамна” и “Артвард” города Иджеван Тавушской области, кварталов Лернагорцнери и Шинарарнери города Капан Сюникской области.
“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.
Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.
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