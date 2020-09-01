Удары по пригороду Дамаска нанесли ВВС Израиля, сообщили СМИ
10:52, 1 Сентябрь, 2020
Сирийское государственное агентство САНА сообщает, что самолеты ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по южному пригороду Дамаска, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Израильской агрессии с воздуха подвергся южный пригород Дамаска. Наша ПВО отражает серии ракетных ударов", - пишет агентство.
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что ракетным ударам подвергся район Касва, а сами удары нанесли самолетам из района Голанских высот.
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