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Удары по пригороду Дамаска нанесли ВВС Израиля, сообщили СМИ

Удары по пригороду Дамаска нанесли ВВС Израиля, сообщили СМИ

Сирийское государственное агентство САНА сообщает, что самолеты ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по южному пригороду Дамаска, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Израильской агрессии с воздуха подвергся южный пригород Дамаска. Наша ПВО отражает серии ракетных ударов", - пишет агентство.

Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что ракетным ударам подвергся район Касва, а сами удары нанесли самолетам из района Голанских высот.


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