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Телетон, направленный на оказание помощи ливанским армянам, собрал около $ 1,4 млн

Телетон, направленный на оказание помощи ливанским армянам, собрал около $ 1,4 млн

Общинный совет армян Западной Америки, продолжая кампанию по сбору средств в поддержку ливанских армян, пострадавших от взрыва в Бейруте, организовал телетон в помощь ливанским армянам

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Асбарез”, отмечая, что  телетон под девизом “Одна нация, одно будущее” собрал сумму в 1 млн 375 555 долларов.

На церемонии открытия телетона в Лос-Анджелесе Католикос Арам I обратился с благодарственной речью к армянам Америки, к организациям, играющим роль в общенациональном деле оказания помощи армянам Ливана.

В ходе телетона, длившегося три с половиной часа, директор Комиссии “Ай-Дат” Западной Америки Армен Саакян и другие участники мероприятия подробно представили все, пережитое  ливанскими армянами.

В столице Ливана Бейруте  4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли на видео произошедшее и представили разрушения, которые произошли в окрестностях взрыва. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла здания на расстоянии нескольких километров. Число жертв превысило 220 человек, более 5 000 получили ранения. В результате взрыва погибли 15 ливанских армян, были ранены 300.


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