В правящей партии Японии определили обладателей права голоса на выборах ее председателя

Исполнительный совет правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии утвердил обладателей права голоса на предстоящих выборах ее председателя, который впоследствии займет должность премьер-министра страны. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в голосовании смогут принять участие 394 депутата от ЛДП в парламенте страны. Кроме того, свой голос сможет отдать 141 представитель отделений партии в регионах Японии. Таким образом, общее число выборщиков составило 535 человек.

По данным агентства Kyodo, в ходе обсуждения это решение было принято, несмотря на критику некоторых участников совета, которые выступали за допуск всех членов ЛДП к выборам председателя.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.