Посол Армении посоветовал азербайджанскому послу не искажать призыв Папы Франциска

ACI Stampa 29 августа опубликовал новую статью под названием «Дипломатия понтифика», в которой посол Армении при Святом Престоле Карен Назарян вновь коснулся агрессии, осуществленной в прошлом месяце азербайджанской стороной на некоторых участках государственной границы Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении при Святом Престоле, в статье Назарян комментирует попытки посла Азербайджана при Святом Престоле по-своему представить резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года. Армянский дипломат отметил, что азербайджанская сторона идет на этот шаг, чтобы отложить переговоры, обвинить сопредседателей Минской группы ОБСЕ, стремясь подорвать возможность достижения взаимосогласованного решения.

В статье посол Армении поясняет, что резолюции сосредоточены не на мирном процессе, а на требовании прекращения насилия, которое неоднократно нарушалось Азербайджаном, что тоже отражено в резолюциях. Более того, посол Армении напомнил своему азербайджанскому коллеге, что в резолюциях, принятых 27 лет назад, нет никаких упоминаний о так называемом «выводе вооруженных сил Армении», и добавил, что в резолюциях Совета Безопасности армяне Нагорного Карабаха признаны сторонами конфликта.

Назарян далее отмечает, что азербайджанская сторона делает вид, что не существует трехстороннего соглашения о прекращении огня, подписанного между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией в 1994 году, и делает нелепую ссылку на Будапештский саммит ОБСЕ, который, кстати, приветствовал соглашение о прекращении огня и признал подписавших сторон, в том числе и Нагорный Карабах, сторонами конфликта.

Затем посол Армении затрагивает суть проблемы - реализацию неотъемлемого права арцахских армян на самоопределение в соответствии с нормами международного права, а также представляет ответную реакцию Азербайджана - политические этнические чистки и массовые убийства 400 тысяч армян, проживающих в Азербайджане и широкомасштабная военная агрессия против НКР.

Напомнив, что международное сообщество и стороны конфликта предоставили сопредседателям Минской группы ОБСЕ мандат на посредничество в мирном процессе в Нагорном Карабахе, посол Назарян посоветовал азербайджанскому дипломату не пытаться искажать призыв Папы Франциска (достичь прочного мирного решения посредством диалога и доброй воли), а вместо этого, если Азербайджан хочет пересмотреть свое согласие с Минским процессом ОБСЕ, смело и четко заявить об этом.