В Южном Судане правительство и повстанцы парафировали соглашение о мире

Суданское правительство и повстанческие группировки "Революционного фронта" парафировали соглашение о мире в столице Южного Судана Джубе в понедельник, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Парафировано мирное соглашение между группировками вооруженного сопротивления "Революционный фронт" и суданским правительством", - передает гостелевидение.

Соглашение включает восемь протоколов, важнейшие из которых оговаривают "вопросы безопасности, распределения ресурсов и властных полномочий, компенсации перемещенным лицам и беженцам".

Церемония подписания названного "судьбоносным" соглашения прошла в присутствии главы суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдока.

Соглашение с Хартумом заключило также "Народное движение за освобождение Судана - Север" (НДОС-С) во главе с Маликом Агаром и другие группировки, действующие в регионах Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан, передает телеканал Sky News Arabia.

Ранее телеканал сообщал со ссылкой на собственные источники, что условия соглашения предусматривают автономное управление регионов Голубой Нил и Южный Кордофан и контроль федеральных властей над 60% их ресурсов и доходов. Регионам выделяется 25% мест в правительстве и парламенте. "Соглашение знаменует окончание войны в регионах Южный Кордофан и Голубой Нил", - заявил Агар на церемонии парафирования, призвав другие действующие в регионе группировки "не откладывать" заключение мира с Хартумом.

По данным источников, соглашение также предусматривает продление переходного периода в стране на 39 месяцев с 1 сентября 2020 года, чтобы дать возможность реорганизовать силовые структуры.