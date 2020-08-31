Азиатские индексы - 31-08-20
ТОКИО, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.12% и составил 23139.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.83% и составил 1618.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3395.68 пункта, а HANG SENG снизился на 0.96% и составил 25177.05 пункта.
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