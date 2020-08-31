Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Азиатские индексы - 31-08-20

Азиатские индексы - 31-08-20

ТОКИО, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.12% и составил 23139.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.83% и составил 1618.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3395.68 пункта, а HANG SENG снизился на 0.96% и составил 25177.05 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации