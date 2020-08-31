Бадасян отметил положительные стороны создания Верховного суда

Министр юстиции Рустам Бадасян считает недопустимыми разговоры о разрушении судебной системы. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами Бадасян подчеркнул, что дело не в разрушении судебной системы, а в объединении высших судебных инстанций и доведении применения конституционности до судов.

«По той же логике почему была разрушена полупрезидентскую систему? Почему изменено содержание этих институтов? Так можно реагировать на все. В отличие от предыдущих случаев, у нас инклюзивная комиссия, есть столкновение мнений, идет жаркая дискуссия - и это нормально. Думаю, это нормально повлияет на общий процесс. Следующим положительным моментом является то, что в Верховном суде может быть применена общая практика, в некоторых случаях будет исключено неисполнение судебных актов Конституционного суда другими судебными инстанциями», - сказал Бадасян.

Комиссия по конституционной реформе одобрила концепцию создания Верховного суда вместо Конституционного и Кассационного судов. Вопрос также должно быть вынесено на общественное обсуждение.