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Партия президента Джукановича победила на парламентских выборах в Черногории

Партия президента Джукановича победила на парламентских выборах в Черногории

Правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, победила на прошедших 30 августа парламентских выборах в стране, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Окончательные данные после обработки 100% бюллетеней опубликовал в понедельник Центризбирком республики.

Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черное на белое" - 5,53%, "Социал-демократы Ивана Брайовича" - 4,1%.


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