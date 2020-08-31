Иран выступил за возобновление авиасообщения с Украиной

Иран выступает за возобновление прямого авиасообщения с Украиной, которое было приостановлено после крушения Boeing под Тегераном, но Киев не соглашается, заявил посол Ирана на Украине Манучехр Моради,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Украина прекратила прямое авиасообщение с Ираном с 9 января до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана.

"К сожалению, правительство Украины после катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" отменило разрешение на прямые авиарейсы между Ираном и Украиной и, несмотря на неоднократные обращения посольства, не соглашается на выдачу разрешения на прямые рейсы", - заявил Моради в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в понедельник.

По его словам, Иран ищет возможность возобновить прямые рейсы между двумя странами. Посол отметил, что иранская сторона просит Киев разрешить выполнять прямые авиарейсы хотя бы иранским авиалиниям.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету.