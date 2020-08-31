Начало концертного сезона 2020-2021 Камерного центра ознаменуется оригинальным концертом под открытым небом. 5 сентября на новой площадке, в парке Дома камерной музыки им. Комитаса с концертом выступят Ереванский государственный камерный хор (художественный руководитель и хормейстер Арутюн Топикян) и Ансамбль старинной музыки “Тагаран” (художественный руководитель и дирижер Седрак Ерканян).

Как передает «Арменпресс», в программе концерта прозвучит традиционная армянская музыка, мелодии Комитаса, Эдгара Ованнисяна. На концерте будет присутствовать ограниченное число зрителей в соответствии с правилами комендатуры. В ходе мероприятия будут соблюдены все противоэпидемические правила.

Национальный центр камерной музыки и его 5 музыкальных групп, несмотря на все трудности, обусловленные эпидемией, продолжали активную деятельность на онлайн-площадках, представляя образовательные программы, видеозаписи своих лучших концертов и выступлений, осуществляли и другие инициативы. Музыканты НЦКМ выступили с концертами, посвященными Дню материнства и красоты, 105-летию Геноцида армян - “Ночь поминовения”, Дню медработника - “В благодарность нашим героям-медработникам”.