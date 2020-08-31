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Президент Ливана поручил Мустафе Адибу сформировать новое правительство

Президент Ливана поручил Мустафе Адибу сформировать новое правительство

Президент Ливана Мишель Аун принял в понедельник решение поручить послу Ливана в Германии Мустафе Адибу сформировать новое правительство. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам во дворце Баабда глава канцелярии президента Антуан Шукейр.

"После проведенных консультаций с парламентскими фракциями президент республики Мишель Аун принял решение поручить формирование правительства Мустафе Адибу", - сообщил глава канцелярии.

По данным телеканала Al Jadeed, ливанский дипломат по итогам консультаций получил поддержку 90 из 128 депутатов парламента.

 


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