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Индия продлила приостановку международных пассажирских авиаперелетов до 30 сентября

Индия продлила приостановку международных пассажирских авиаперелетов до 30 сентября

Индия продлила до 30 сентября включительно приостановку международных пассажирских авиарейсов, которая была введена в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник уведомлении главного управления гражданской авиации страны.

"Правительство приняло решение продлить приостановку регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в Индию и из нее до 23:59 (21:29 мск - прим. ТАСС) 30 сентября 2020 года. Однако данное ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки и полеты, специально разрешенные главным управлением гражданской авиации", - говорится в сообщении.

К последним относятся авиапассажирские перевозки по специально согласованным коридорам с эксклюзивными партнерами Индии: США, Великобританией, Францией, Германией, ОАЭ, Катаром и Мальдивами. В настоящее время Индия ведет переговоры об открытии таких коридоров для полетов пассажирских авиалайнеров с большой группой стран, в которую входит Россия.

Регулярные пассажирские авиарейсы были приостановлены в Индии с 23 марта из-за пандемии коронавируса. После почти двухмесячной приостановки правительство возобновило с ограничениями регулярные внутренние пассажирские рейсы с 25 мая. Однако международные пассажирские рейсы до сих пор приостановлены.


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