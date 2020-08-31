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Факел Олимпийских игр в Токио вновь будет демострироваться общественности

Факел Олимпийских игр в Токио вновь будет демострироваться общественности

Оргкомитет Токио-2020 решил с 1 сентября вновь начать демонстрировать общественности олимпийский факел.

Как передает «Арменпресс», он будет установлен в Олимпийском музее, расположенном рядом с новым Национальным стадионом. В музее представлены экспонаты, касающиеся трех Олимпийских игр, проведенных в Японии (Токио 1964, Саппоро 1972 и Нагано 1998). Количество посетителей будет ограниченным. Билеты нужно будет бронировать заранее.

Оргкомитет после недолгого показа факела в японской Фукусиме из-за распространения COVID-19, решил закрыть вход посетителей. Из соображений безопасности местонахождение олимпийского факела держится в секрете.

Подготовила Варвара Айрапетян


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