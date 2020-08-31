Минобороны Индии заявило о столкновении с китайскими военными на границе

Минобороны Индии сообщило о произошедшем в минувшие выходные новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх, число пострадавших не уточняется, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Обострение ситуации в Ладакхе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.

"В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч во время продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво. Индийские войска предотвратили эту деятельность на южном берегу озера Пангонг-Цо, приняли меры по укреплению наших позиций и воспрепятствовали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить положение дел на земле", - говорится в заявлении минобороны Индии.

"Индийская армия привержена поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, но также полна решимости защищать свою территориальную целостность", - отмечается в заявлении.

Для нормализации ситуации в Ладакхе командующие силами двух стран в Ладакхе и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров, в результате которых войсках двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта. Вместе с тем прошедшие в последнее время переговоры военных Индии и Китая не повлияли на ситуацию в регионе.