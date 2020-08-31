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По факту инцидента с предполагаемым участием мэра Гориса возбуждено уголовное дело

По факту инцидента с предполагаемым участием мэра Гориса возбуждено уголовное дело

В прессе появилась информация об инциденте при предполагаемом участии мэра Гориса Аруша Арушаняна. Начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила «Арменпресс», что в прокуратуре административных районов Ачапняк и Давидашен на основании сообщения гражданина возбуждено уголовное дело по признакам п. 3 и 6 ст. 113 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью).

“Предварительное следствие поручено управлению по особо важным делам Следственного комитета”, - сказала Хачатрян.

В интернете распространилась информация о драке с участием мэра Гориса Аруша Арушаняна. Также был и видеоматериал с предполагаемым участием мэра.


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