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В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров

В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров

Водитель в Черногории въехал в группу празднующих победу оппозиции в городе Никшич, есть пострадавшие. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал издания Vijesti.

В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, согласно предварительным итогам, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевают песни, несут исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналят из автомобилей.

"Несколько человек пострадали на кольце в Никшиче, после того как водитель BMW въехал в группу, которая отмечала победу оппозиции. Из управления полиции сообщили, что пострадали несколько человек, причем один мужчина – тяжело", - сообщило издание и приложило фото разбитого от удара автомобиля.

Никшич - второй по численности населения город Черногории после Подгорицы.

 


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