СМИ: не менее 17 человек погибли на востоке Индии из-за наводнений

По меньшей мере 17 человек погибли в восточном индийском штате Одиша из-за наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, паводком повреждено более 10,3 тыс. домов в 20 из 30 округов штата.

Как отмечает телеканал, наводнение затронуло территорию, на которой проживает порядка 1,4 млн человек в 3 256 селах. Ситуация усугубляется тем, что муссонные ливни также стали причиной переполнения местного водохранилища, из-за чего пришлось открыть шлюзы на плотине Хиракуд и сбросить воду. Это также привело к затоплению ряда населенных пунктов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время власти организуют лагеря временного размещения беженцев от стихии. Пострадавших обеспечивают питанием и предметами первой необходимости.