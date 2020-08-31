Подводные исследователи в водах Севана обнаружили человеческие кости и обломки затонувшей лодки

На озере Севан были проведены подводные научные археологические работы. Водолазы на дне озера обнаружили сохранившиеся обломки затонувшей лодки, некоторые были вынесены на берег.

При их внешнем осмотре стало ясно, что гвоздь, сохранившийся на одном из фрагментов, не фабричного изготовления, скорее всего, это работа кузнеца. Возможно, он давности нескольких столетий. В результате исследовательской работы, проведенной по совместной инициативе археологов, экспедиции геологов и дайверов клуба “Армдайвинг”, на берег были вынесены и несколько человеческих костей, нижняя челюсть с сохранившимися зубами, которые, по результатам предварительного исследования, вероятно, принадлежала взрослому мужчине.

Ранее археологическая экспедиция провела раскопки древнего захоронения “Артаниш 23”, находящегося близ озера Севан, датируемые 12 - 6 веками до н. э. По инициативе той же экспедиции первые археологические раскопки в селе Артаниш были проведены в прошлом году. На территориях захоронений “Артаниш-29” и “Артаниш-23” было раскопано по одной гробнице.

Говоря о программе “Обнаружения скрытых и засыпанных землей археологических памятников геохимическими методами” (руководитель - кандидат геологических наук Аршавир Ованнисян), член экспедиции, антрополог Асмик Симонян в беседе с «Арменпресс» сказала, что этот метод в Армении используется впервые. Раньше он применялся только в Англии для обнаружения рудников. Механизм заключается в следующем: из небольшого количества образцов почвы могут определить, какой вид металла или органического вещества может быть под землей. Большое количество фосфора на данной территории может подсказать о находящихся под землей человеческих или животных костях.

“В прошлом году применением геологической методики коллеги-геологи зафиксировали фосфорный пик (накопление). В результате раскопок была раскрыта гробница с групповыми захоронениями. Говоря о ритуале захоронения в древности, о построенном мавзолее, можем признать, что в то время кроме умерших людей, в камеры мавзолеев помещали и их имущество -горшки (и пустые и заполненные определенной пищей), различные металлические предметы роскоши (золото, серебро, бронза и т.д.) - украшения, бусы, а также оружие для мужчин, которое достаточно хорошо сохранилось”, - добавила антрополог Асмик Симонян.

На “Артаниш-23” экспедиция раскопала 4 гробницы, в которых были обнаружены человеческие кости, керамика, бусы из сардоника. Однако следует отметить, что одна из четырех гробниц, раскопанных в этом году, еще в начале года была ограблена кладоискателями. Поэтому археологи полностью раскопали разграбленный мавзолей. На дне разграбленного мавзолея и в земле были открыты останки человеческих костей, осколки керамики и бусин. Работы, начавшиеся в начале августа, завершились 25-го числа.

Полный отчет по научным работам и обобщение результатов раскопок группа археологов представит позже.

Мариам Аванесян