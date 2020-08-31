В 8 км к югу от Ашоцка произошло землетрясение силой в 4 балла
09:44, 31 Август, 2020
30-го августа в 22:07 по местному времени (30-го августа в 18:07 по Гринвичу) сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.97 северной широты и 43.89⁰ восточной долготы в 8 км к югу от села Ашоцк, глубиной очага 10 км, магнитудой 2.9.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в эпицентре сила подземных толчков составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось в селах Амасия, Ашоцк, Мец Сепасар, Покр Сепасар и Сарапат Ширакской области силой в 3 балла.
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