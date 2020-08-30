ИОЗТ выявил нарушения  в зонах отдыха

Сотрудники Инспекционного органа здравоохранения и труда Республики Армения в выходные продолжили мониторинг по соблюдение норм, установленных комендатурой. Под особым вниманием находились зоны отдыха.

Как сообщили Арменпресс в правительстве Армении, масштабные мониторинговые работы проводились в городах Гавар, Севанн, Абовян, Агверан, в гостиницах, домах отдыха, центрах оптовой торговли, аптеках и салонах красоты Цахкадзора.

«Протоколы о нарушениях будут представлены в комендатуру.

На основании нарушений, зафиксированных в результате мониторинга в предыдущие дни, была приостановлена деятельность некоторых объектов как в Ереване, так и в регионах.

Внезапные проверки ИОЗТ проходят ежедневно», - говорится в сообщении.