Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

ИОЗТ выявил нарушения  в зонах отдыха

ИОЗТ выявил нарушения  в зонах отдыха

Сотрудники  Инспекционного органа здравоохранения и труда  Республики Армения в выходные продолжили мониторинг по соблюдение норм, установленных комендатурой. Под особым вниманием  находились зоны отдыха.  

Как сообщили Арменпресс в правительстве Армении, масштабные мониторинговые работы проводились в городах Гавар, Севанн, Абовян, Агверан, в гостиницах, домах отдыха, центрах оптовой торговли, аптеках и салонах красоты Цахкадзора.

«Протоколы о нарушениях будут представлены в комендатуру.

На основании нарушений, зафиксированных в результате мониторинга в предыдущие дни,  была приостановлена деятельность некоторых объектов   как в Ереване, так и в регионах.

Внезапные проверки ИОЗТ проходят ежедневно», - говорится в сообщении.


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