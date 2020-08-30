Нарушений в микроавтобусах и ​​ такси в  административном округе Кентрон не зафиксировано — ИОГТПБ 

Специалисты Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности Республики Армения совместно с сотрудниками Дорожной полиции РА продолжают проведение мониторинга за въезжающим и выезжающим общественным транспортом в ереванском административном районе Кентрон.

Как сообщили Арменпресс в правительстве Армении, в результате проверки специалистами Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности Республики Армения, нарушений в системе регулярных пассажирских перевозок в такси не зафиксировано.

Параллельно с мониторингом специалисты ИОГТПБ проводили профилактические разъяснительные мероприятия.

Мониторинг со стороны Инспекционного органа для предотвращения распространения коронавируса продолжаются по всей стране.