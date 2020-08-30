Пожарные потушили пожары на участках общей площадью 2․5 га

29 августа в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 19 сигналов о пожарах на растительных площадью около 200 квадратных метров и более в различных травяных зонах страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,

в Ереване, в административном районе Малатия-Себастия сгорело 500 квадратных метров, 1000 квадратных метров, 600 квадратных метров, 700 квадратных метров;

в административном районе Шенгавит — 600 квадратных метров;

в административном район Ачапняк, 600 квадратных метров;

в административном районе Эребуни. — 1000 кв.м, 500 кв.м;

в административном районе Кентрон — 2000 кв.м, 3000 кв.м;

в административном районе Аван — 300 кв.м, 500 кв.м.

В Арагацотнской области, в селе Газараван — 6000 квадратных метров;

в Араратской области, в городе Масис — около 2000 квадратных метров,

в селе Азатаван — 1000 квадратных метров,

на трассе Араксаван-Овташен — 700 квадратных метров,

в Армавирской области, в городе Эчмиадзин — около 300 квадратных метров, в селе Даларик — около 2000 квадратных метров,

в Котайкской области, в селе Прошян — 1500 квадратных метров, в селе Ариндж — около 800 квадратных метров.

Спасатели потушили все пожары и очаги возгорания на указанных территориях общей площадью 2.5 га.