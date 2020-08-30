30 августа — Международный день без вести пропавших

В Международный день пропавших без вести, который отмечается 30 августа, делегация Международного Комитета Красного Креста в Армении представляет видеоматериал со свидетельствами родственников армянских без вести пропавших.

Как передает Арменпресс, по данным структуры, в связи с карабахским конфликтом Международный Комитет Красного Креста зарегистрировал более 4500 пропавших без вести.