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30 августа — Международный день без вести пропавших

30 августа — Международный день без вести пропавших

В Международный день пропавших без вести, который отмечается 30 августа, делегация Международного Комитета Красного Креста в Армении представляет видеоматериал  со свидетельствами родственников армянских без вести пропавших.

Как  передает Арменпресс,  по данным структуры, в связи с карабахским конфликтом Международный Комитет  Красного Креста зарегистрировал более 4500 пропавших без вести.

 

 


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