30 августа — Международный день без вести пропавших
13:33, 30 Август, 2020
В Международный день пропавших без вести, который отмечается 30 августа, делегация Международного Комитета Красного Креста в Армении представляет видеоматериал со свидетельствами родственников армянских без вести пропавших.
Как передает Арменпресс, по данным структуры, в связи с карабахским конфликтом Международный Комитет Красного Креста зарегистрировал более 4500 пропавших без вести.
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