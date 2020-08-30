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Машина съехала с дороги и скатилась в ущелье — есть пострадавшие

Машина съехала с дороги и скатилась в ущелье — есть пострадавшие

30 августа в 00:14 часов в Арагацотнское областное кризисный управление Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  на трассе Талин-Мастара (Арагацотнская область)произошло ДТП, необходима  помощь спасателей.    

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Арагацотнского областного управления Спасательной  службы  МЧС РА.   

Выяснилось, что на 84-м км магистрали Ереван-Гюмри автомобиль Nissan X-Trail  съехал с проезжей части  дороги и скатилась в ущелье (около 80 метров).

Спасатели вытащили пострадавших из ущелья и поднесли к  машине  скорой  помощи. Их доставили в Талинский  Медицинский  центр, где  медики оценили их состояние  как  тяжелое.

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу  газа.


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