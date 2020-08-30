Машина съехала с дороги и скатилась в ущелье — есть пострадавшие

30 августа в 00:14 часов в Арагацотнское областное кризисный управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Талин-Мастара (Арагацотнская область)произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Арагацотнского областного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 84-м км магистрали Ереван-Гюмри автомобиль Nissan X-Trail съехал с проезжей части дороги и скатилась в ущелье (около 80 метров).

Спасатели вытащили пострадавших из ущелья и поднесли к машине скорой помощи. Их доставили в Талинский Медицинский центр, где медики оценили их состояние как тяжелое.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.