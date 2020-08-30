Президент Армен Саркисян поздравил Бако Саакяна с 60-летием

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание третьему президенту Республики Арцах Бако Саакяну в связи с его 60-летием, пожелав ему здоровья и всего наилучшего.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании президента Армена Саркисяна, в частности, говорится:

«Достижения и успехи Арцаха, несомненно, связаны с Вашим именем и пройденным путем, всей Вашей биографией, которые являются ярким примером верности своему народу и Родине».

За время Вашего пребывания на посту президента Республики Арцах Вы прилагали неустанные усилия для укрепления государственности Арцаха, обеспечения безопасности и проведения социально-экономических реформ. На различных государственных должностях, в общественной и национальной деятельности Вы всегда отличались своей преданностью Родине и высокой ответственностью.

Уверен, что отныне Вы и впредь будете служить развитию и прогрессу Республики Арцах своей репутацией, знаниями, богатым опытом, накопленным в ходе Вашей активной деятельности и государственно-политической деятельности».