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В  селе Арапи сгорело около 200 тюков кормов

В  селе Арапи сгорело около 200 тюков кормов

В  Ширакское  областное  управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что во дворе  одного из  домов на 1-й ул. в селе Арапи  (Ширакская область) горят корма,  необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Ширакской  областной  службы Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 13:06 часов, потушен в 15:25. Сгорело около 200 тюков кормов.

 

 


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