В  селе Арапи сгорело около 200 тюков кормов

В Ширакское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что во дворе одного из домов на 1-й ул. в селе Арапи (Ширакская область) горят корма, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Ширакской областной службы Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 13:06 часов, потушен в 15:25. Сгорело около 200 тюков кормов.