COVID-19:  в Армении подтверждено 124 новых случая,  выздоровели  87 человек, умерли – 5  

По состоянию на 30 августа, в Армении подтверждено в целом 43 750 случаев заболевания коронавирусом, из них 37 650 - выздоровевшие.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 4956 пациентов.

За последние 24 часа был проведен 1471 тест, а всего - 205 450 тестов. Подтверждено 124 новых случая заболевания коронавирусом, 87 человек выздоровели.

В общей сложности было зарегистрировано 877 смертей (+ 5) от коронавирусной болезни. Минздрав РА сообщает, что скончавшимися были мужчин в возрасте 58, 82, 88, 70 лет и женщин в возрасте 61 года. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Один случай смерти был зарегистрирован при подтверждении коронавирусной инфекции, но смерть пациента наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 267.

Решением правительства РА от 12 августа, срок чрезвычайного положения, объявленного в республике 16 марта 2020г. и продленного до 12 августа 2020 г., продлен еще на 30 дней — с 17.00 часов 12 августа до 17.00 часов 11 сентября включительно.