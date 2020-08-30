Никол Пашинян и Араик Арутюнян провели совещание в штабе Армии обороны

Находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном посетил штаб Армии обороны, где состоялось служебное совещание. Министр обороны Республики Арцах, командующий АО, генерал-майор Джалал Арутюнян доложил главам двух армянских государств о текущих задачах армейского строительства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, ходе совещания был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего углубления военного сотрудничества между Арменией и Арцахом и совершенствования механизмов сдерживания противника.