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Никол Пашинян и Араик Арутюнян провели совещание в штабе Армии обороны

Никол Пашинян и Араик Арутюнян провели совещание в штабе Армии обороны

Находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном посетил штаб Армии обороны, где состоялось служебное совещание. Министр обороны Республики Арцах, командующий АО, генерал-майор Джалал Арутюнян доложил главам двух армянских государств о текущих задачах армейского строительства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,  ходе совещания был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего углубления военного сотрудничества между Арменией и Арцахом и совершенствования механизмов сдерживания противника.

 

 

 

 


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