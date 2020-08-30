«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Ереване произошел взрыв: на место происшествия выехали премьер-министр и министр по ЧС
Спасатели из-под завалов рухнувшего здания на улице Райниса извлекли погибшего мужчину
Пашинян призвал особое внимание обращать на правила безопасности эксплуатации природного газа
Офис МККК в Армении ответил на вопрос о поисках заблудившегося армянского офицера
По делу заблудившегося офицера Гургена Алавердяна будет проведено служебное расследование
Все обвинения Азербайджана в адрес армянского офицера абсурдны: МО Армении
Тоноян обратил внимание Каспршика на видеообращение с участием армянского офицера
Правозащитница считает видео с участием пленного армянского офицера нарушением Женевской конвенции
Позицию Азербайджана в отношении армянского офицера должны оценить международные структуры
Армения осуждает отношение Азербайджана, унижающее достоинство армянского офицера Гургена Алавердяна
Тоноян уверен, что международные структуры не жалеют сил для возвращения армянского офицера
Армия обороны никогда не целилась в население: в Степанакерте опровергли очередную ложь Азербайджана
В Джавахке произошла драка между жителями села Тория и азербайджанцами
Турция запретила полет немецкого самолета в своем воздушном пространстве — Spiegel
COVID-19: в Армении подтверждено 175 новых случаев, выздоровели 299 человек, умерли – 3
COVID-19: в Арцахе подтверждено 6 новых случаев
Одобрен законодательный пакет о непродлении чрезвычайного положения
Министерство здравоохранения за пять месяцев на борьбу с Covid-19 потратило около 9,4 млрд драмов
США для борьбы с COVID-19 предоставят Армении дополнительное содействие
МО Армении наградило российских военнослужащих за работу по профилактике и тестированию на COVID-19
ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусом
В ВОЗ сообщили, что к партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 172 страны
Казахстан подписал соглашение о поставке российской вакцины от COVID-19
Начались поставки российской вакцины для пострегистрационных испытаний
Назван витамин, способный остановить размножение коронавируса
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
Бельгия проинформировала о завершении внутренних процедур по ратификации Соглашения Армения-ЕС
Подписан армяно-российский договор о модернизации Су-25
РФ заняла первое место в этапе "Профессионал" конкурса "Воин мира": Армения на втором месте
Гуманитарная миссия Армении передала медцентрам Алеппо около 2 тонн медицинских принадлежностей
В Москве открылось отделение международной школы креативных технологий TUMO
Премьер-министр вручил высокие награды героям победных боев Тавуша
У нас обширная совместная повестка – беседа Никола Пашиняна и Араика Арутюняна
Воплотим в жизнь наши провозглашенные мечты — послание Никола Пашиняна
Освящен крест колокольни Кафедрального собора Эчмиадзина
Первый врач - национальный герой: Агоп Овагуимиан награжден орденом Отечества
Телетон в поддержку ливанских армян
Всеармянский фонд «Айастан» проведет благотворительный концерт для ливанских армян
Армянской общине Ливана передана очередная финансовая помощь из Арцаха
Пострадавшая в результате взрыва в порту Бейрута Анет Хачикян скончалась
С 1 июля в Армению прибыло более 800 ливансих армян
Самая старая армянская церковь Болгарии отмечает свое 400-летие
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию
Грузия отреагировала на заявление Саакашвили о возвращении на родину
В резиденции президента вручены награды за детскую литературу и иллюстрацию
Пианистка Ева Геворгян на музыкальном конкурсе в Чикаго получила Гран-При и специальный приз
Заявка сборной Армении на матчи с Северной Македонией и Эстонией
Капарос прокомментировал, почему Мхитарян не присоединился к сборной
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