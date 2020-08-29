Армянской общине Ливана передана очередная финансовая помощь из Арцаха

27 августа Постоянный представитель Республики Арцах в странах Ближнего Востока Карапет Кебабджян встретился в Бейруте с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Арцах.

Основной целью встречи было передать 25 млн. драмов финансовой помощи арцахского правительства, выделенной ливанским армянам по поручению Президента Республики Арцах Араика Арутюняна, действующей под патронатом Его Святейшества Арама Первого комиссии, в которой объединены все структуры армянской общины Ливана.

В тот же день в Ливанской национальной резиденции главной епархии состоялась встреча Карапета Кебабджяна с духовными лидерами армянской общины Ливана. Постоянный представитель РА отметил, что в тяжелые для Арцаха времена армянская община Ливана всегда поддерживала арцахских армян, сегодня же сам Арцах протягивает ливанским армянам руку помощи для преодоления последствий недавнего катастрофического взрыва в Бейруте.

От имени духовных лидеров армянской общины Ливана со словами благодарности выступил предстоятель Ливанской епархии Его Высокопреосвященство архиепископ Шаге Паносян, который, в частности, отметил, что по своей ценности материальная помощь Арцаха значит больше, чем просто финансовая поддержка - она придает силу и мужество ливанским армянам.

Во встрече принимал участие также посол Республики Армения в Ливане Ваагн Атакебян.