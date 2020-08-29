В туристических местах областей зафиксированы случаи несоблюдения правил дистанции и ношения масок

В ходе усиленных проверок, проведенных ранним утром 29 августа на территории Мемориала героической битвы при Сардарапате, Армавирской городской церкви и памятниках, профессиональные группы Инспекционного органа охраны природы и недр Республики Армения существенных нарушений не зафиксировали. Зарегистрированы случаи несоблюдения определенной социальной дистанции, неправильного ношения маски. В результате предупреждений инспекторов недостатки устранены.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Инспекционного органа охраны природы и недр Республики Армения, постоянные усиленные ежедневные инспекции и мониторинг рабочих групп по всей стране сопровождаются регулярной информационно-разъяснительной работой с инструкциями по соблюдению норм санитарно-эпидемиологической безопасности.