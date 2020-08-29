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В республике не должно быть неотремонтированных дорог — Пашинян находится в общине Ангегакот

В республике не должно быть неотремонтированных дорог — Пашинян находится в общине Ангегакот

Премьер-министр РА Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Сюникскую область встретился с жителями общины Ангехакот.

Как  передает Арменпресс,  Пашинян сказал, что информирован о проблеме дорог общины Ангегакот.

«Я узнал, что есть 6-километровый участок дороги, который вы преодолеваете за 40 минут. Я разговаривал с министром, мы построим эту дорогу в следующем году.  Наша задача:  в республике не должно быть дороги, которая не строится, не ремонтируется», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Сюникской области. Первой остановкой премьер-министра стала община Цхук, где он встретился с жителями.

 


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