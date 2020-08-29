COVID-19: в Армении подтверждено 175 новых случаев, выздоровели 299 человек, умерли – 3

По состоянию на 29 августа, в Армении в целом подтверждено 43 626 случаев заболевания коронавирусом, из них 37 563 вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 4925 пациентов. За последние 24 часа было проведено 1726 тестов, всего 203979 тестов. Таким образом, подтверждено 175 новых случаев заболевания коронавирусом и 299 выздоровевших.

От коронавируса зарегистрировано в целом 872 случая смерти (+ 3).

Минздрав РА сообщает, что скончавшиеся - мужчины 63 и 64 лет и женщина 80 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Было 266 случаев смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания.

Решением правительства РА от 12 августа, срок чрезвычайного положения, объявленного в республике 16 марта 2020г. и продленного до 12 августа 2020 г., продлен еще на 30 дней — с 17.00 часов 12 августа до 17.00 часов 11 сентября включительно.