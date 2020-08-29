Цены на цветные металлы - 28-08-20

ЛОНДОН, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.14% и составила 1776.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.14% и составила 6575.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.85% и составила 1977.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.65% и составила 15175.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.93% и составила 17680.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.06% и составила 2482.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.53% и составила 16976.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.