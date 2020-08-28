В общине Айгепар Тавушской области пройдет конференция на тему нагорно- карабахского вопроса
20:00, 28 Август, 2020
В общине Айгепар Тавушской области политическая инициатива «За Республику» проведет конференцию на тему «Изменчивый регион, армянские приоритеты: взгляд с границы». Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе инициативы.
В конференции примут участие депутаты НС, представители министерства обороны, политологи.
Конференция состоится в общине Айгепар Тавушской области 29 августа в 12:00.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен