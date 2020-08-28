Шесть американских бомбардировщиков B-52 облетят страны НАТО

Шесть американских бомбардировщиков B-52 пролетят над всеми государствами-членами НАТО в Европе и Северной Америке в пятницу, сообщает европейское командование США, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress 28 августа пролетят над 30 странами-членами НАТО в Европе и Северной Америке", - говорится в заявлении командования (EUCOM).

Отмечается, что подобный облет будет "уникальным" событием в рамках регулярных миссий Оперативной группы бомбардировщиков (BTF). Нынешняя миссия получила название "Союзное небо" (Allied Sky) и призвана "продемонстрировать солидарность в рамках НАТО, повышение готовности и предоставление возможностей для обучения", которые нацелены на усиление "совместного оперативного взаимодействия".

Полет будут совершать две команды. В первую вошли четыре бомбардировщика B-52, которые дислоцированы сейчас в Великобритании. Их задача - облететь страны Европы. При этом стратегические бомбардировщики будут объединяться в полете с истребителями других стран НАТО и самолетами-заправщиками "в небе каждой из принимающих стран".

Во вторую команду вошли два бомбардировщика, которые размещены в американском штате Северная Дакота. Они будут летать в воздушном пространстве США и Канады.

Принимать активное участие в совместном облете будут Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Турция, Великобритания и США.