Более десяти стран изучают опыт России для регистрации вакцин от COVID-19

Больше десяти стран — партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) изучают опыт России для ускоренной регистрации своих вакцин от COVID-19, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, интерес для них представляют "проверенные решения" — например, применение аденовируса человека, как это сделали российские ученые при создании препарата Sputnik V.

"Регистрация в Китае вакцины Sinovac от коронавирусной инфекции по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации (emergency use) показывает, что многие страны идут по пути России в этом вопросе. Китай начинает защищать своих врачей и учителей по российскому образцу, предоставляя вакцину для групп высокого риска".

В начале августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Его назвали Sputnik V.

Иммунизация, как ожидается, может пройти осенью в два этапа. Такая схема позволит выработать иммунитет на несколько лет. В конце августа министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал поступление вакцины в гражданский оборот.

Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве в пяти странах. Пока имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.