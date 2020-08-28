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Азиатские индексы снизились - 28-08-20

Азиатские индексы снизились - 28-08-20

ТОКИО, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.41% и составил 22882.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.68% и составил 1604.87 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.60% и составил 3403.81 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 25422.06 пункта.


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