Азиатские индексы снизились - 28-08-20

ТОКИО, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.41% и составил 22882.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.68% и составил 1604.87 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.60% и составил 3403.81 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 25422.06 пункта.