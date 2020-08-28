Меркель отложила поездку по Транссибирской магистрали

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не забронировала поездку по Транссибирской магистрали, планы о поездках оставлены на время после ухода с поста канцлера ФРГ, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет, поездка пока не забронирована", - сказала Меркель, добавив, что "все поездки отложены на потом, я сейчас погружена в актуальные дела".

Ранее, отвечая на вопрос прессы, чем бы она хотела заняться после выхода в отставку, Меркель сказала, что хотела бы совершить путешествие по Транссибирской магистрали.