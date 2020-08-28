Выступление замминистра юстиции на обсуждении “Расширение прав и возможностей женщин в ОАЭ”

В обсуждении на тему “Расширение прав и возможностей женщин в ОАЭ” приняла участие и выступила с речью и заместитель министра юстиции Армении Кристине Григорян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минюста Армении.

Замминистра представила на обсуждении прогресс и существующие вызовы в сфере гендерного равенства и прав человека после бархатной и ненасильственной революции 2018 года в Армении.

Она, в частности, коснулась значительных успехов Армении в вопросе принятия законодательства по борьбе с насилием в отношении женщин и политики правительства Армении, направленного на укрепление позиций женщин как на национальном, так и на международном уровне.

В этом контексте Кристине Григорян подчеркнула важность членства Армении в Комитете по статусу женщин ООН с 2018 года, утвержденных правительством стратегий защиты прав человека, а также предупреждения трафикинга и выявления жертв трафикинга. Касаясь вовлеченности женщин в политику, замминистра Григорян представила статистику представленности женщин в парламенте, сообщив, что законодательство Армении предусматривает 25% квоту на женщин в парламенте, в то время как в декабре 2018 года участие женщин в парламентских выборах превысило законодательную квоту, составив 32%.

Хотя среди 12 министров только одна женщина, тем не менее, после 2018 года у нас было 11 женщин - заместителей министров”, - отметила заместитель министра юстиции, сообщив также о политическом решении более активной вовлеченности женщин в контексте реформ полиции.

Затем Кристина Григорян коснулась вызовов, вставших перед женщинами в ходе эпидемии COVID-19, действий правительства по их преодолению и намеченных на ближайшее время задач.