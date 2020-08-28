В Якутске прошел специальный кинопоказ для собак

Якутский кинотеатр провел специальный показ фильма для собак в честь Дня российского кино. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе организации.

"День кино не мог пройти без показа фильмов. Однако людям нельзя посещать кинотеатры из-за карантинных ограничений в Якутии, поэтому зрителями показа стали домашние животные. Акция стала своеобразным ответом карантинным реалиям", - говорится в сообщении.

Специальный показ еще не анонсированного фильма состоялся в Якутске в кинотеатре Cinema-Center. Зрителями стали девять животных . "Собак рассадили в шахматном порядке, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Зрителей обеспечили медицинскими масками. Четвероногие участники акции посмотрели фильм про дружбу человека с собакой", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

По словам сотрудников кинотеатра, это первый в России кинопоказ, проведенный специально для собак. "Никто не нарушал дисциплину, социальную дистанцию. Четвероногие зрители вели себя аккуратно и чисто, тем не менее после сеанса мы тщательно продезинфицировали помещение", - отметили в кинотеатре.

В Якутске кинотеатры в связи с пандемией закрыты с 19 марта, однако уже с 15 сентября они могут возобновить работу при условии, что позволит ситуация с коронавирусом. Всего в Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 7 210 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 870 человек, умерли 79 пациентов.