В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей

Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Запись мероприятия размещена на YouTube-странице организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"COVID-19 повлиял на психику миллионов людей из-за вызванных им тревог и страхов, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", — сказал он.

По мнению главы ВОЗ, такая ситуация вызвана ограничительными мерами, введенными во многих странах, и связанным с этим отсутствием взаимодействия между людьми.

Гебрейесус отметил, что от психических расстройств страдает около миллиарда человек, но качественная медицинская помощь доступна меньшинству населения. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлено более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались.