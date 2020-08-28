Ucom выступает с новым предложением для абонентов голосовых услуг: безграничный интернет

Компания Ucom в преддверии нового учебного года выступает с новым предложением для новых абонентов голосовых услуг, предоставляя безграничный интернет.

Как передает «Арменпресс», подключившись до 31 октября к одному из предоплатных, а также постоплатных тарифных планов “U” универсал/универсал плюс, в течение 24 месяцев можно будет получать в два раза больше гигабайтов, чем предусмотрено выбранным тарифным планом.

Новые абоненты предоплатной услуги “U 1000” получат 4 ГБ мобильного интернета вместо обычных 2 ГБ. Абоненты “U 1500” получат 8 ГБ сверхскоростного интернета вместо обычных 4 ГБ. Новые абоненты предоплатного тарифного плана “U 2000” ежемесячно будут получать 12 ГБ сверхскоростного интернета вместо обычных 6 ГБ, а абоненты, подключившиеся к “U 3000”, получат 20 ГБ сверхскоростного интернета вместо обычных 10 ГБ”, - представил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Новые абоненты, подключившиеся к постоплатному тарифному плану универсал/универсал плюс 2 900, ежемесячно получат 14 ГБ сверхбыстрого интернета вместо обычных 7 Гб, абоненты универсал/универсал плюс 5 500 получат 30 ГБ сверхбыстрого интернета вместо обычных 15 ГБ в месяц. При подключении к универсальному/универсальному плюс 8 000 ежемесячный интернет составит 60 ГБ вместо обычного 30 ГБ, а при подключении к постоплатному тарифному плану универсал/универсал плюс 12 500 абоненты в течение 24 месяцев получат 100 ГБ пакета интернета вместо обычного 50 ГБ.

“Кстати, действующие абоненты всех предоплатных тарифных планов, а также постоплатных тарифных планов универсальный/универсальный плюс и частичной подписки до 31 октября 2020 года смогут активировать существующий пакет “Интернет 20 ГБ” по специальной цене, вместо действующих 6 500 драмов за 1 900”, - отметил генеральный директор компании Ucom.

Хачатрян всем абонентам выразил благодарность за их терпение и лояльность, проявленные за последние месяцы.

“Последние месяцы были трудными для Ucom, но я с радостью сообщаю, что мы преодолели большинство из них, пополнили нашу техническую команду. Думаю, через несколько дней у нас будет более позитивный сдвиг. Это предложение - благодарность нашим абонентам за их лояльность”, - подчеркнул Хачатрян.

В преддверии нового учебного года Ucom предлагает всем родителям приобрести для своих детей доступный подарок - всего за 24 900 драмов детские смарт часы-телефоны uKid. Ранее они стоили 39 900 драмов. Смарт часы можно приобрести также и с предоплатой в 6 900 драмов, затем в течение 12 месяцев ежемесячно платить по 1 500 драмов.

Лилит Демурян