Назван витамин, способный остановить размножение коронавируса

Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале IUBMB Life, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса.

Оказалось, что особая форма выпуска B12 — метилкобаламин — способна подавлять репликацию вирусных клеток.

"Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице", — говорится в заявлении.

Тем не менее, ученые отмечают, что для того, чтобы внести изменения в протоколы лечения пациентов с COVID-19, необходимо провести ряд дополнительных исследований.