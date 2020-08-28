Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август

Назван витамин, способный остановить размножение коронавируса

Назван витамин, способный остановить размножение коронавируса

Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале IUBMB Life, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса.

Оказалось, что особая форма выпуска B12 — метилкобаламин — способна подавлять репликацию вирусных клеток.

"Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице", — говорится в заявлении.

Тем не менее, ученые отмечают, что для того, чтобы внести изменения в протоколы лечения пациентов с COVID-19, необходимо провести ряд дополнительных исследований.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации