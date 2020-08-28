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На территории Одесского НПЗ произошел взрыв

На территории Одесского НПЗ произошел взрыв

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв, район обесточен, сообщает издание "Думская".

"Жители одесского микрорайона Шкодова Гора сообщают о сильном взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода. По их словам, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода", - говорится на официальном сайте издания "Думская".

Одесский НПЗ до 2013 года принадлежал российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ", которая впоследствии продала этот актив группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко. Позднее "ВЕТЭК" передала завод в залог ВТБ по кредиту, выданному кипрской Swisspro Capital.Сам Курченко вскоре покинул Украину, а завод был де-факто национализирован.


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