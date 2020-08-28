«Дорожную карту» по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в нефтяной сфере примут до конца 2020 г

Члены Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии ЕЭК на заседании 27 августа обсудили «дорожную карту» по гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза в нефтяной сфере. Стороны согласились с проектом документа и приняли согласованное решение о его дальнейшем рассмотрении на Совете ЕЭК и Высшем Евразийском экономическом совете. Планируется, что документ будет утвержден до конца 2020 года. Подготовка «дорожной карты» предусмотрена Программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза.

Предполагается, что проведение гармонизации законодательства будет включать в том числе обеспечение рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами между участниками общих рынков и применение общих принципов и методов тарифообразования в отношении услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов в рамках общих рынков. Участники заседания также обсудили ход работы над проектом Соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и выполнения мероприятий первого этапа формирования общего рынка газа Союза. Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки порядка осуществления биржевых торгов газом и единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств Союза, и другие темы.

Как подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, формирование общих нефтегазовых рынков является одним из стратегических направлений развития Союза. Комиссия совместно с государствами-членами ведет интенсивную работу по реализации планов мероприятий по формированию общих рынков. Справка Консультативный комитет по нефти и газу создан Решением Коллегии ЕЭК от 28 июня 2012 года №195. В его состав входят представители органов государственной власти и госорганизаций всех стран Союза. Председателем комитета является министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК. Основные задачи комитета - проведение консультаций с представителями органов государственной власти и госорганизаций по вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, подготовка рекомендаций, участие в совершенствовании международных договоров в рамках Союза и актов органов Союза в нефтегазовой сфере и т.д.