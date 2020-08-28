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Израиль второй раз за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

Израиль второй раз за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повторно атаковала военные позиции радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Как сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства, удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории со стороны палестинских радикалов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ранее утром из сектора Газа по Израилю было выпущено шесть ракет. В ответ на это наши военно-воздушные силы только что нанесли удар по военным объектам ХАМАС в Газе, включая объект по производству оружия", - говорится в публикации пресс-службы ЦАХАЛ в Twitter.

В ночь на пятницу ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. В ходе атаки истребители, летательные аппараты и танки ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру и военный пост ХАМАС в секторе Газа. После этого израильские военные сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа запустили в пятницу утром шесть ракет по территории юга Израиля.


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